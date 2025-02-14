Вашингтон, 14 февраля, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил о желании президента России Владимира Путина добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил американский портал Axios.

Global Look Press

«Трамп сообщил Зеленскому о намерении Путина заключить сделку по украинскому конфликту. И спросил Зеленского, по-прежнему ли он настроен на её заключение. Глава киевского режима также ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку», — указано в публикации.

Согласно материалу, Трамп также заявил, что понимает обеспокоенность Зеленского в связи с телефонным разговором между Москвой и Вашингтоном, однако подчеркнул, что не существует другого пути для достижения мира на Украине.

В портале отметили, что американский лидер также призвал Зеленского со всей ответственностью подойти к переговорам в Мюнхене с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, которая, по словам Трампа, будет крайне важна для запуска дальнейшего дипломатического процесса по Украине.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Одной из тем была Украина. Глава Белого дома призвал как можно скорее остановить боевые действия и разрешить конфликт мирным путём. Трамп также сообщил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского.

Путин в свою очередь напомнил, что необходимо устранить первопричины конфликта и согласился с возможностью мирного урегулирования. Он также поддержал Трампа в том, что пришло время для совместной работы Москвы и Вашингтона.

В этот же день Трамп провёл разговор с Зеленским. Вскоре американец заявил, что после «великолепных переговоров» с Россией и Украиной видит возможность для разрешения украинского кризиса.

При этом Путин ранее отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения его президентского срока в мае 2024 года. Также российский лидер напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой.