Тамбов, 14 февраля, 2025, 10:07 — ИА Регнум. Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался после падения на лёд водоёма в Тамбовской области. Об этом сообщило 14 февраля правительство региона.

Максим Богодвид/РИА Новости

Взрыв прогремел в полночь 14 февраля в селе Петровском Петровского муниципального округа.

«Пострадавших и повреждений нет», — уточнило региональное правительство в своём Telegram-канале.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 января беспилотники ВСУ нанесли удары по двум пятиэтажным домам в городе Котовске Тамбовской области. Врио губернатора региона Евгений Первышов уточнил, что в результате атаки дронов пострадали не менее семи человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после этой атаки.

16 января три украинских беспилотника были уничтожены ночью в районе Котовска и села Кузьмино-Гать Тамбовской области. Упавшие обломки повредили крышу одного из частных домов. Люди при налёте дронов не пострадали.