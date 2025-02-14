Вашингтон, 14 февраля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа возобновить предоставление иностранным государствам ранее замороженной помощи. Об этом 14 февраля сообщила газета The New York Times.

Global Look Press

В постановлении судьи Федерального окружного суда по округу Колумбия Амира Али указано, что указ главы Белого дома о полном замораживании расходов на иностранную помощь был основан на сомнительной логике. Отмечалось, что администрация США не представила исчерпывающих объяснений необходимости полного прекращения помощи для проведения проверок этих программ.

«Это наносит непоправимый ущерб группам по оказанию помощи, которые сталкиваются с катастрофическим финансовым дефицитом и, в некоторых случаях, прекращением работы», ― отметил Али.

Судья заявил, что нынешняя администрация Белого дома не может замораживать расходы на иностранную помощь, которые были произведены до инаугурации Трампа, а также увольнять или отстранять от работы сотрудников, связанных с этими проектами.

Согласно постановлению, властям США следует на время разбирательства в этом суде отменить запрет на оказание помощи, чтобы избежать увеличения масштабов «уже причиненного огромного вреда».

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечалось, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

Агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого МИД России потребовал прекратить в стране в 2012 году, 25 января заморозило помощь Украине и другим государствам на три месяца. В частности, Вашингтон прекратил финансовую и военную поддержку киевского режима.

Госсекретарь Марко Рубио 4 февраля заявил, что администрация президента США сделала масштабные исключения из режима приостановки оказания зарубежной помощи. По его словам, исключения сделаны для программ, которые «в полной мере обоснованы» и которые укрепляют безопасность США и «делают её сильнее».