Вашингтон, 14 февраля, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта приведут к шокирующей сделке. Об этом 14 февраля в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ) заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Global Look Press

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — отметил он.

По его словам, глава Белого дома реально оценивает ситуацию по украинскому вопросу, поскольку у него «нет шор на глазах».

«Он скажет: «Всё на повестке, давайте договариваться», — считает Вэнс.

При этом он отметил, что пока рано говорить о том, какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву и какая часть Украины останется у России. Политик уточнил, что эти детали необходимо будет проработать на мирных переговорах.

Отмечается, что такое заявление Вэнс сделал в преддверии встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Ожидается, что 14 февраля вице-президент США выступит на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 13 февраля анонсировал предстоящую встречу представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сначала стороны обсудят ситуацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем в Саудовской Аравии, отметил он. Президент США добавил, что по итогам встречи будет ясно, удастся ли закончить этот конфликт.

Глава Белого дома в тот же день заявил, что ожидает заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта с учётом заинтересованности Москвы и Киева в мире. Он добавил, что желает прекращения кровопролития. Украина, по словам Трампа, теряла многое при предыдущих американских президентах.

Американский лидер отметил, что сторонам удалось существенно продвинуться к разрешению украинского кризиса. Кроме того, он заявил о доверии президенту РФ в украинском вопросе. Меры могли быть приняты уже давно, указал Трамп.

Он также заявил, что одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине, стало желание западных стран включить Украину в состав НАТО.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Кроме того, глава государства, в частности, указал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО.