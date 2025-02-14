Москва, 14 февраля, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Отравление москвичей слойками с ртутью оказалось попыткой убийства из-за ревности. Предполагаемый злоумышленник выдавал себя за потерпевшего, сообщила 14 февраля пресс-служба столичного главка СК России.

Global Look Press

Ранее два человека были экстренно госпитализированы в Москве с признаками отравления тяжелым металлом. Сообщалось, что они съели выпечку, в которой были шарики ртути, купленную в одной из пекарен.

Как установило следствие, один из мужчин начинил слойки ртутью, чтобы убить своего знакомого путем отравления. Поводом для столь сильной неприязни стала ревность. Мужчина купил несколько медицинских градусников, извлек из них ртуть и перелил в шприц. Затем добавил металл в выпечку, купленную в кафе на юго-западе города. Это произошло 11 февраля.

«После употребления пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант, симулируя отравление, также был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины выдвинули обвинение о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В СК добавили, что он старался всячески запутать следствие, выдвигая противоречивые версии случившегося. В больнице он симулировал отравление, чтобы отвести от себя возможные подозрения. Позже под давлением собранных доказательств фигурант полностью признал вину и подробно рассказал о своем проступке. Следственные действия по делу продолжаются.