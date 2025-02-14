Водитель скорой помощи погиб в результате ДТП в Севастополе
Севастополь, 14 февраля, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием кареты скорой помощи произошла в Севастополе. Погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщила 14 февраля пресс-служба городской прокуратуры.
Управление МВД по городу Севастополю
По предварительным данным, около 6 часов утра скорая и легковой автомобиль столкнулись на пересечении проспекта Генерала Острякова и автодороги «Подъезд к Максимовой даче».
«В результате ДТП погиб водитель скорой помощи, телесные повреждения получили водитель легкового автомобиля и трое пассажиров: медицинский работник, малолетний ребенок и его мать», — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Антон Кугатов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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