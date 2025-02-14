Владимир, 14 февраля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Межрегиональная общественная организация потребителей «Общество защиты прав потребителей — Народный контроль» во Владимирской области обратилась в суд с несколькими гражданскими исками о защите прав потребителей. По мнению истца, живущие в регионе инвалиды по слуху сталкиваются с проблемами при вызове скорой, полиции и других служб, при обращении к врачу или пользовании общественным транспортом. Подробнее о ситуации рассказал руководитель проекта «Трасса» МРООП «Народный контроль» Алексей Смирнов.

Фото из личного архива Алексей Смирнов

— Почему вы решили системно заняться проблемами именно глухих?

— Этими проблемами мы занимаемся уже давно. Инвалиды, в том числе глухие, такие же потребители, но с ограниченными возможностями здоровья и испытывающие некоторые трудности в коммуникации. К сожалению, мы даже не можем установить точное количество глухих, потому что вторую инвалидность в России не дают. Если ты — инвалид по основному заболеванию, то, даже имея серьезные проблемы со слухом, ты не будешь числиться как инвалид по слуху в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ).

Проблемы потребителей с ограниченными возможностями здоровья (глухих) очень сильно обострились во времена ковида, когда всем пришлось носить маски, а в магазинах и учреждениях появились перегородки из оргстекла. Слабослышащие не могли разобрать слова продавцов, глухие не могли читать по губам, спрятанным за маской. Сейчас в эту неприспособленную к нуждам инвалидов среду окунаются наши ветераны СВО, оглохшие на фронте, контуженные, получившие иные виды инвалидности. Как будто у нас Спарта, где нет места людям с ограниченными возможностями здоровья. Фактически ветеран СВО не может вызвать врача ребенку. Инвалидам СВО предлагают обращаться в специальный фонд. Я задаю вопрос: «При чём тут фонд? Почему вы делите инвалидов на два сорта? Обязанность Минздрава — обеспечить равный доступ к медицинским услугам всем людям с ограниченными возможностями здоровья».

Доходит до смешного. В Александрове детская травматология находится на третьем этаже, при этом лифта в здании нет. Мы два года писали жалобы губернатору, в Минздрав, прокуратуру, различные надзорные органы — безрезультатно. И вот мы решили обратиться в суд.

— Ранее вы предлагали региону сервис для записи к врачам и вызова аварийных служб, который учитывал бы потребности инвалидов по слуху.

— Коммуникативную систему АДСА мы создали в 2021 году в рамках проекта ОНФ по развитию внутреннего автотуризма «Россия здесь». Мы в «Народном контроле» занимаемся вопросами потребительской безопасности и потому предложили со своей стороны аналог «Эры-Глонасс». Немногие знают, что «Эра-Глонасс» — это не спутниковая система, а обычная сим-карта, привязанная к базовой станции. Иначе говоря, не составит особой проблемы оснастить подобной системой все телефоны страны и вдобавок расширить её функции так, чтобы ей могли пользоваться инвалиды по слуху.

Пилотный проект ОНФ «Россия здесь» планировался к реализации в нескольких субъектах, в итоге удалось уговорить владимирцев. Дело в том, что «Система-112» во Владимирской области создавалась изначально с некоторыми ограничениями. Для инвалидов по слуху и голосу она не совсем была комфортна. Разработанная нами система как раз и должна была ликвидировать все минусы «Системы-112» Владимирской области. В 2022 году наша система была испытана, запущена, одобрена МЧС. Нас поддержали мотоциклисты, джиперы, поисковики, которые весьма успешно использовали ее в розыске «потеряшек». Однако в 2023 году в регионе сменился министр региональной безопасности. Новый чиновник посчитал, что система не нужна, ее ликвидировали, а «Систему-112» так никто и не улучшил.

Тогда мы предоставили систему региональному отделению Всероссийского общества глухих (ВОГ), они подключили ее к Минздраву. Минздрав увидел, что система эффективна, и сейчас она используется для вызова врача на дом или записи на прием. В процессе подключения — вызов скорой помощи. В дальнейшем планируем точно так же подключить газовую службу, МЧС, полицию и так далее. Однако важно понимать, что сейчас всё это функционирует в режиме общественной инициативы: люди сами себе сделали сервис.

— А почему для глухих не работает стандартный вариант «Эры-Глонасс»?

— Инвалидам по слуху это решение не очень подходит как раз потому, что диспетчер не слышит ответа глухого. Он абсолютно во всех случаях обязан вызывать на место ДТП скорую, полицию и МЧС. А может быть, это просто царапина и нужен европротокол. Если врачи будут приезжать на каждую выписку европротокола, не хватит никаких карет скорой помощи, а в это время в помощи может нуждаться человек, попавший в серьезную беду. Именно поэтому мы создали такое приложение, в котором связь может осуществляться текстом или по видео через переводчика русского жестового языка.

— Вернемся к медицине. Сейчас почти все записываются к врачу через «Госуслуги» или региональный портал здравоохранения. Почему инвалидам понадобился отдельный сервис?

— Вообще говоря, далеко не все граждане зарегистрированы на «Госуслугах». Более того, даже если вы вызвали врача через электронный сервис, вам довольно часто перезванивают по телефону и просят подтвердить запись. Разумеется, глухой не может этого сделать. «Госуслуги» не решают проблему, даже если в обращении в дополнительных заметках крупными буквами написать, что ты глухой и можешь поддерживать связь лишь в текстовом формате. Сотрудники регистратур региональных поликлиник попросту не вникают в эти тонкости. Позвонил, не дождался ответа — и ладно. В итоге, чтобы записаться на прием, вызывать врача ребенку, оформить больничный, да что угодно ещё, глухим приходится идти в регистратуру ножками.

Насколько я знаю, «Госуслугами» не особо пользуются в медицине. Я сам всегда звоню в регистратуру, чтобы подтвердить запись, узнать, не ушёл ли врач на больничный, а если ушёл, то кто на замене. Это и есть получение полной и достоверной информации об услуге. Которую, к сожалению, ни «Госуслуги», ни региональные системы не оказывают.

Благодаря нашей системе, безвозмездно переданной Всероссийским обществом глухих, инвалиды могут записаться на прием или вызывать врача дистанционно. Диспетчер переключает глухого на переводчика русского жестового языка, с которым инвалид спокойно общается в чате, а тот записывает его к нужному врачу. Также глухой может сам подключиться к информационной системе регионального минздрава. Здесь важно понимать, что для многих глухих общение в текстовом формате не очень комфортно. У значительной доли глухих родной язык — именно русский жестовый, а русский — скорее иностранный. Отсюда так важна возможность подключения переводчика.

— Вы пытаетесь добиться, чтобы регион снова взял на вооружение ваше решение?

— Дело не в нашей системе как таковой. Мы выявили проблему и предложили решение. Если регион данное решение не устраивает, он может реализовать любое другое. Сейчас же в городе Золотого кольца, изначально ориентированном на туризм, ни один объект, будь то магазин или автозаправка, не удовлетворяет критериям инклюзивности. Недавно мы провели рейд, по итогам которого прокуратура выдала предостережения «Лукойлу» и «Татнефти».

На словах мы развиваем инклюзивный туризм во Владимирской области, по факту объекты не готовы. В московских аэропортах и на железнодорожных вокзалах есть кнопка вызова консультанта, возможность воспользоваться услугами перевода русского жестового языка. На Владимирском автовокзале ничего подобного нет, хотя соответствующая нормативная база появилась больше десяти лет назад. Почему люди во Владимирской области вынуждены ездить по междугородным маршрутам в пазиках, в которые невозможно попасть на инвалидной коляске? Почему в наших ресторанах глухой не может попросить доступным ему способом, чтобы в пиццу не клали лук?

Как я уже говорил, наша трекинговая система отлично подошла бы и туристам, которые сегодня по закону должны уведомлять МЧС о том, что отправляются в поход. Вопрос: что именно должно предпринять МЧС, если группа исчезнет? Есть разница — начинать поиски с начальной точки похода или с последней точки, оставленной трекером.

Приложение может пригодиться и обычным автомобилистам, которые, например, прокололи два колеса по дороге из Москвы в Нижний Новгород. Экстренные службы в таких ситуациях не вызовешь, нужен какой-то шиномонтаж. Но из связи на региональной дороге в лучшем случае 2G! А если водитель глухой? А если это не просто глухой водитель, а глухой таксист, который отвечает ещё и за пассажира? Наша система помогла бы решить эту проблему. Но, повторюсь, власти Владимирской области могли бы предложить и иной вариант.

— Что вы предпринимаете прямо сейчас?

— У нас три суда. Первый — против минздрава Владимирской области: мы хотим, чтобы медучреждения были приспособлены для инвалидов, будь то пандусы или возможность вызывать врача с помощью текстового чата или видеочата с переводчиком жестового языка. Второй процесс — против минтранса Владимирской области: мы настаиваем, чтобы доступными для инвалидов стали автовокзалы, автобусы, дороги. Да что там, у нас во Владимирской области даже нет предупреждений о гололеде, такое ощущение, что у нас не российский регион, а какая-то другая страна. Третий иск — к одной из автозаправочных станций, которую мы тоже хотим обязать обеспечить доступную среду для инвалидов. Россия — социальное государство, и уверен, мы докажем, что во Владимирской области, мягко говоря, без особого рвения исполняют федеральные законы и указы президента РФ.