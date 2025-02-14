Новосибирск, 14 февраля, 2025, 09:16 — ИА Регнум. В Новосибирске сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В настоящее время в отделе полиции № 1 «Центральный» управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно, причастный к совершению данного преступления», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В управлении добавили, что в настоящее время задержанного опрашивают.

Ранее в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в больницу госпитализировали мужчину с травмой головы. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительного ведомства установили лиц, причастных к нападению.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о госпитализации своего коллеги Скворцова в Новосибирске и отметил, что «ситуация серьёзная». Позже он рассказал, что Скворцов пришёл в себя, его состояние стабилизировалось.

Врачи диагностировали у комментатора ушиб головного мозга и гематому. По словам жены Скворцова Ксении, произошедший инцидент связан с криминалом.

В правоохранительных органах заявили, что Скворцов получил травму в ходе конфликта возле одного из баров. На это указывают записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что инцидент произошёл после того, как комментатор вышел из заведения. Один из мужчин нанёс Скворцову удар, отчего пострадавший упал.

Роману Скворцову 49 лет. Он комментирует хоккейные и баскетбольные трансляции. В Новосибирске 8–9 февраля проходил матч звезд КХЛ.