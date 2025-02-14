Москва, 14 февраля, 2025, 09:06 — ИА Регнум. Американец Марк Фогель, переданный Россией на родину, рассказал о желании как можно скорее воссоединиться с семьей, когда вылетал из Москвы в США. Видеокадры с его освобождением опубликовали 14 февраля российские СМИ.

Кадр из видео

Во время поездки в автобусе Фогель выразил надежду, что его доставят к самолету. В аэропорту Внуково ему выдали паспорт для вылета в США.

«Я просто хочу воссоединиться с моей семьей», — сказал американец.

Он отметил, что хорошо себя чувствует, после чего взбежал по трапу самолета.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля в Россию из США был возвращен россиянин Александр Винник. Обмен произошел в рамках договоренностей между двумя странами.

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