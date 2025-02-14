Москва, 14 февраля, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Кадры прибытия россиянина Александра Винника в Москву опубликованы 14 февраля российскими СМИ.

Кадр из видео

Накануне поздно вечером во «Внуково» приземлился самолет, доставивший Винника из США. Надпись на борту свидетельствовала о принадлежности к американскому правительству.

Россиянина встречали несколько человек. Он спустился по трапу с картонной коробкой в руках.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля самолёт с осуждённым в США Александром Винником прибыл в Москву. Освобождение россиянина провели после передачи Вашингтону гражданина США Марка Фогеля.

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