Аддис-Абеба, 14 февраля, 2025, 08:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский так упорно добивался возможности выступить на саммите Африканского союза (АС), что вызвал недовольство участников. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Global Look Press

Было отмечено, что Зеленский пытается добиться расположения лидеров африканских стран. Так он рассчитывает создать противовес российскому влиянию на континенте. На саммит Зеленского не пригласили, но предоставили ему возможность выступить дистанционно.

Тем не менее, и такой вариант не устраивает участников, поэтому выступление могут отменить.

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