Москва, 14 февраля, 2025, 08:28 — ИА Регнум. Скидки на «срамные товары» и стимулирующие таблетки стали символом Дня святого Валентина, который отражает регресс духовных ценностей. Об этом 14 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Все эти скидки на срамные товары, предметы нижней одежды, подманивающие капли, стимулирующие разные таблетки ― это всё и стало символом этого праздника», ― процитировал ТАСС парламентария.

По его словам, это хорошо отражает регресс христианских ценностей в современной Западной Европе «в пошлость и меркантильность».

Депутат считает, что в России нужно учредить орган, который мог бы быть назван «полицией нравов». По его мнению, такая структура могла бы следить за соблюдением этических норм, защищающих традиционные ценности от «коммерческих поползновений».

Ранее Милонов призвал объявить нежелательной в России идеологию бодипозитива, потому что она пропагандирует нездоровый образ жизни. Он назвал это движение деструктивным.

День святого Валентина, или День всех влюбленных, широко отмечается 14 февраля в странах Запада и ряде других регионов мира. Православным аналогом западного праздника считается День семьи и верности, он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку, и отмечается 8 июля. В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты по кибербезопасности предупредили, что мошенники задействовали новые схемы в попытках обмануть россиян в преддверии 14 февраля и 8 марта. В частности, потенциальная жертва может получить сообщение о «посылке с сюрпризом», которую якобы отправил живущий за границей родственник, или дорогом букете цветов, оплаченном анонимным поклонником.

В МВД также предупреждали о том, что мошенники воспользуются ажиотажем россиян в преддверии Дня святого Валентина для совершения киберпреступлений. Одна из популярных схем обмана ― аферисты создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, симулируют романтический интерес и выманивают деньги.