Москва, 14 февраля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Банк по закону вправе потребовать от заёмщика досрочного погашения ипотечного кредита. Об этом напомнила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Существует три ключевых основания: нецелевое использование кредитных средств, систематические просрочки платежей (более 60 дней в течение последних шести месяцев) и отсутствие обязательного страхования залогового имущества в течение 30 дней», — пояснила она агентству «Прайм».

При этом у банка нет права требовать досрочного погашения кредита из-за ухудшения финансового положения заёмщика, смены работы или места жительства. Данные случаи могут быть оспорены. При незначительных нарушениях суд также может встать на сторону заёмщика.

При предъявлении требования о досрочном погашении у заемщика есть 30 дней на добровольную уплату всей суммы. Легально разрешить ситуацию можно с помощью ипотечных каникул или реструктуризации долга, для этого нужно обратиться в банк.

К тому же заёмщикам до подписания договора с банком следует внимательно читать его условия и не допускать существенных нарушений кредитования, заключила Шайдуллина.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина как можно быстрее представить предложения по ипотечным мерам, чтобы поддержать граждан и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки в стране. Говоря о ситуации в строительной отрасли, Хуснуллин упомянул, что выдача ипотеки в последнее время значительно сократилась.

В России продолжили эксперимент с льготной ипотекой под 12% для государственных служащих, запущенный в 2024 году. Программа будет действовать до 1 февраля 2027 года. По окончании результаты эксперимента проанализируют, чтобы определить целесообразность продолжать предоставлять льготные условия для госслужащих на постоянной основе или в виде субсидий.