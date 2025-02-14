Вашингтон, 14 февраля, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что Вашингтон может отправить своих военных на Украину. Это случится, если Россия не будет вести переговоры «добросовестно». Об этом написала газета Wall Street Journal.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

Вэнс отметил, что вариант отправки военных США на Украину, в случае если российская сторона не сможет вести добросовестно переговоры и не согласится на мирные переговоры, останется «на рассмотрении».

«Сделка, которая будет заключена по итогам переговоров о прекращении войны на Украине, шокирует людей», — предупредил вице-президент.

Также чиновник пригрозил и санкциями России, заявив, что Украина должна обладать «суверенной независимостью».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 13 февраля заявил, что для достижения мира на территории Украины необходимо разместить миротворческий контингент численностью 100 тыс. человек.

США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны, заявил 12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее отмечал, что миротворческий контингент невозможно развернуть на Украине без мандата Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. В противном случае такие военные превратятся в законную цель для ВС России, указал дипломат.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

Кроме того, глава государства указал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.