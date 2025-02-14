Энергодар, Запорожская область, 14 февраля, 2025, 07:36 — ИА Регнум. В результате артиллерийского обстрела Вооружёнными силами Украины на Запорожской теплоэлектростанции было серьёзно повреждено энергетическое оборудование. В результате без электричества остались более 50 тыс. жителей. Об этом сообщили 14 февраля в министерстве энергетики Запорожской области.

Министерство энергетики Запорожской области Удар ВСУ

По информации ведомства, в результате атаки никто из сотрудников станции и мирного населения не пострадал. Однако было «критически повреждено энергетическое оборудование», что привело к отключению света в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.

Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения, заверили специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области подразделения противовоздушной обороны ночью 14 февраля отразили воздушную атаку врага. Беспилотник был обезврежен в небе над Чертковским районом. Власти заявили, что никто не пострадал, разрушений нет.

В течение ночи 13 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата ВСУ, в том числе 37 — над территорией Брянской области, по 12 — в Курской и Липецкой областях.