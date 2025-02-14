Москва, 14 февраля, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Прошедшей ночью дежурными средствами противовоздушной обороны над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников. Об этом 14 февраля сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Основную атаку противник совершил с помощью беспилотников на Белгородскую область, где сбили 41 дрон ВСУ. Ещё пять БПЛА обезвредили в Воронежской области, четыре — в Ростовской.

Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО РФ за полчаса вечером 13 февраля уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и акваторией Чёрного моря.

В течение ночи 13 февраля российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата противника, в том числе 37 — над территорией Брянской области, по 12 — в Курской и Липецкой областях, девять — в Тверской, один — в Ростовской. Ещё по три беспилотника поразили в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях.