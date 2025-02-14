Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями группировки войск «Север» устроили засаду, уничтожив колонну бронетехники подразделения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили 14 февраля в Минобороны. Чтобы остановить врага, первым подбили танк, затем ещё две боевых машины пехоты, а по начавшим разбегаться боевикам отработали артиллерия и FPV-дроны, пояснил один из российских бойцов, участвовавших в бою. Противник в итоге бросил раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику производства стран НАТО. Таким известием ознаменован новый, 1086-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

ВСУ вошли в курское приграничье 6 августа 2024 года, потеряв в общей сложности уже более 58,5 тысячи боевиков. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о необходимости признать геноцидом зверства украинских военных против мирных граждан в Курской области.

«Преступления в Коренево, Русском Поречном, Николаево-Дарьино наглядно показывают, что боевики ВСУ массово убивали людей по национальному признаку — как русских. Это ничем не оправданные целенаправленные зверские убийства», — подчеркнул общественный деятель.

Тем временем военнослужащие группировки войск «Север» продолжают освобождать Курскую область от неонацистов. В частности, бои ведутся между Черкасской Конопелькой и хутором Колмаков. Общее продвижение «северян» за последние сутки составило свыше 1200 метров, сообщает 14 февраля Telegram-канал группировки.

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