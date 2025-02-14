Москва, 14 февраля, 2025, 07:33 — ИА Регнум. Российские военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север», устроив засаду, уничтожили колонну ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Первым подбили танк. Тормознули всю колонну. После этого подбили ещё две БМП. Пехоту, которая спешивалась, начали осекать. Артиллерия и FPV-дроны отрабатывали по тем, кто разбегался в разные стороны», — уточнил российский военнослужащий.

По словам морпехов, украинцы не ожидали такого отпора. Техника противника была уничтожена. ВСУ бросили раненых и убитых бойцов, оружие и натовскую технику.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 13 февраля потери ВСУ за время боёв на курском направлении превысили 60 тыс. военных убитыми и ранеными. Также ВС России ликвидировали 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 213 бронетранспортёров, 1867 боевых бронированных машин, 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

ВС России 11 февраля нанесли групповой удар с моря и с воздуха по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, была уничтожена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.