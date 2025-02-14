Москва, 14 февраля, 2025, 07:02 — ИА Регнум. В России предложили поощрять супругов, проживших в официальном браке не менее 30 лет. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы, передаёт «РИА Новости».

(сс) DaviPeixoto Кольца. Брак. Свадьба

В документе, который внесут на рассмотрение нижней палаты парламента 14 февраля, предусмотрены выплаты в размере 30 тыс. рублей в связи с 30‑летием совместной жизни, 40 тыс. рублей — за 40‑летний брак и так далее вплоть до 70‑летия совместной жизни.

По словам инициаторов законопроекта, крепкие семейные союзы нужно поддерживать на государственном уровне.

Инициативу предлагают закрепить на законодательном уровне. Суммы выплат планируют регулярно индексировать, в регионах Крайнего севера и приравненным к ним территориям давать надбавки. Регионам предоставится возможность самим регулировать выплаты.

Если депутаты поддержат инициативу, выплаты могут ввести с 1 января 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, по данным ВЦИОМ, в России в 2024 году на десять новых бракосочетаний приходилось восемь разводов. Это соотношение достигло максимального значения. По количеству разводов РФ вышла на третье место в мире.

Выплаты за 50 лет брака введены в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Ленинградской, Челябинской, Владимирской, Пензенской областях, а также в Белгороде, Твери, Мурманске, Калуге и ещё ряде городов России.