Вашингтон, 14 февраля, 2025, 06:38 — ИА Регнум. Подход президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта, его высказывания и даже уступки и местами требования, указывают на то, что Вашингтон фактически не собирается «подставлять стул» Киеву за столом переговоров. Такое мнение содержится в аналитической статье газеты The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Реакция на переговоры Путина и Трампа европейцы сидят на измене

Авторы отметили, что Трамп ведёт себя по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину и к России не так, как обычно с другим партнёром на переговорах.

«Его обычный метод — выступать с максималистскими требованиями, а затем понижать их. В этот раз он пошёл на серьезные уступки. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что Трамп, кажется, исключает Украину как сторону переговоров и тем более как партнёра», — считают аналитики.

Акцент делается на то, что Дональд Трамп объявил о подготовке к мирным переговорам после телефонного разговора с Путиным, а главу киевского режима Владимира Зеленского просто поставил перед фактом.

В статье также упоминается заявление главы Пентагона Пита Хегсета, сделанное после очередного совещания министров обороны стран — членов НАТО. Хегсет подчеркнул, что лидеры Европы должны взять на себя основную ответственность за обеспечение безопасности континента и расходы на оборону.

«Заявление Хегсета явно указывает на то, что позиция Трампа заключается в том, что Европа может оказаться в изоляции. Президенты не выбирают мир, который им достаётся в наследство», — резюмировали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий политолог Александр Рар не исключил начало серьёзного конфликта между США и Европой из-за требований Брюсселя предоставить представителю ЕС место за столом переговоров по Украине. Эксперт уточнил, что Дональд Трамп не планирует приглашать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен или её заместителя Каю Каллас на переговоры с Владимиром Путиным. По мнению политолога, претензии Европы могут ещё больше разозлить американскую администрацию.

Администрация США своими действиями по урегулированию конфликта на Украине ставит под угрозу безопасность не только Германии, но и всего мира, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя телефонный разговор президентов России и США.

Европейских чиновников ошеломил разговор Путина и Трампа, тем более что США не предупредили своих союзников в Европе о нём. Один из собеседников агентства Bloomberg заявил, что глава Белого дома поступил предательски.

Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. К тому же из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал Путин. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, считает глава государства.ИА Регнум