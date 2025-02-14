Иркутск, 14 февраля, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Поджечь военную технику по заданию спецслужб Украины пытались в Иркутской области

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

В Иркутской области задержали двоих местных жителей, подозреваемых в попытке поджога военной техники на территории воинской части в Ангарске. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

«Установлены и задержаны двое граждан России, причастных к совершению террористического акта на территории воинской части в городе Ангарске», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники забросили на территорию части стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. В итоге техника и военнослужащие не пострадали. Кроме того, подозреваемые вели разведку объектов транспортной инфраструктуры и других военных объектов для дальнейшего поджога.

На допросе они признались в содеянном. На преступление их подтолкнули украинские спецслужбы за вознаграждение в размере около 30 тыс. рублей. Вся переписка с куратором осуществлялась в интернет-мессенджере.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года в Иркутской области арестовали троих подростков за попытку проникнуть на закрытую территорию аэродрома в Усольском районе для поджога двух бомбардировщиков Ту-22М Вооружённых сил России. Установлено, что брат одного из задержанных с весны 2024 года принимал участие в специальной военной операции. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.

В январе 2025 года россиянина задержали в Московской области за серию диверсий, совершённых по заданию Службы безопасности Украины. Мужчина 1979 года рождения совершил диверсионно-террористические акты в 2023 и 2024 годах. Ранее он через интернет установил связь с сотрудником СБУ. Его обучили мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств. Диверсанту обещали обеспечить выезд в одну из европейских стран, но его обманули, пропав со связи.