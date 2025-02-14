Вашингтон, 14 февраля, 2025, 06:07 — ИА Регнум. Летевший в Мюнхен самолёт с госсекретарём США Марко Рубио на борту неожиданно развернулся в Вашингтон. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

U.S. Air Force Самолёт ВВС США

Утверждается, что борт Марко Рубио направлялся в Мюнхен, но был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Самолёт «столкнулся с механической проблемой» во время перелёта, пояснил источник.

Отмечается, что для поездки Рубио в Мюнхен самолёт будет заменён.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Дональд Трамп 13 февраля объявил о предстоящей встрече представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сначала стороны обсудят ситуацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем в Саудовской Аравии, утверждал он. Американский лидер добавил, что по итогам встреч будет ясно, удастся ли закончить этот конфликт.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт с 14 по 16 февраля. Участники форума обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции, как ожидается, примут участие вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.