Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2025, 05:54 — ИА Регнум. В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны ночью 14 февраля отразили воздушную атаку врага. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Украинский беспилотник был обезврежен в небе над Чертковским районом. Слюсарь заверил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО РФ вечером 13 февраля уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и акваторией Чёрного моря.

В течение ночи 13 февраля российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата противника, в том числе 37 — над территорией Брянской области, по 12 — в Курской и Липецкой областях.