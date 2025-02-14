Хельсинки, 14 февраля, 2025, 06:03 — ИА Регнум. Договорённость по Украине, достигнутая без участия Европейского союза, может стать единственным эффективным инструментом для урегулирования конфликта. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Кая Каллас

Таким образом Малинен прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что соглашение, заключенное за спинами ЕС, не сработает.

«Единственная сделка, которая работает, — это та, которая будет заключена за твоей спиной, потому что ты подталкиваешь к войне, продажная ты ведьма», — эмоционально добавил профессор.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что ЕС не заслужил место за столом переговоров по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран Европейского союза, заявила 11 февраля Кая Каллас.

Президенту США Дональду Трампу нужно признать своё поражение в украинском конфликте ради заключения мирного соглашения, 9 февраля написал Туомас Малинен в соцсети.

В начале февраля он обратился к президенту РФ с призывом разгромить Вооружённые силы Украины и добиться их капитуляции, если президент США не выполнит обещания уладить украинский конфликт.

Президент России Владимир Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчеркнул, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.