Лондон, 14 февраля, 2025, 05:41 — ИА Регнум. Возвращение к власти в США Дональда Трампа станет толчком и подтолкнёт страны Евросоюза инвестировать в собственное развитие и безопасность. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британской газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

«Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать. Это как электрошок. Нам нужна встряска, как снаружи, так и изнутри. Для европейцев это будет большим потрясением», — отметил французский лидер.

Европейским странам необходимо ускориться и начать действовать, иначе их ждёт провал, добавил Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, что президент США Дональд Трамп станет вызовом для Европы. По словам немецкого политика, Европу и США связывает давняя история дружбы и партнёрства.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц 9 февраля подчеркнул, что Трамп намерен возложить вопрос гарантий безопасности Украины на Европу. Ранее президент США потребовал от стран Евросоюза увеличить финансирование помощи киевскому режиму до уровня, сопоставимого с поддержкой со стороны Вашингтона. На самом деле европейские страны должны платить даже намного больше, подчеркнул он.