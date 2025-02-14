Пунта-Аренас, Чили, 14 февраля, 2025, 05:35 — ИА Регнум. В Магеллановом проливе горбатый кит попытался проглотить молодого человека, который плыл на надувной лодке. Об этом сообщила испанская газета Pais.

Publicdomainpictures.net Горбатый кит

Инцидент произошёл 8 февраля в бухте Эль-Агила, которая находится недалеко от города Пунта-Аренас.

24-летний Адриан Симанкас рассказал, что сначала он почувствовал сильный удар по спине, который выбил его из надувного каяка. Затем он оказался внутри кита, услышал странные звуки почувствовал сильное всасывание. Он не мог понять, что произошло, пока его не выбросило на поверхность.

Симанкас не пострадал. Если бы его отец не заснял происходящее на видео, его рассказ мог бы показаться неправдоподобным.

Известно, что у горбатых китов маленькое горло, поэтому чилийцу повезло — до желудка животного он не дошёл.

Аналогичный случай произошёл в США в 2021 году. Тогда опытный аквалангист, ныряющий за лобстерами у побережья Атлантического океана вблизи города Провинстаун (штат Массачусетс), смог выбраться из пасти проглотившего его горбатого кита.

Как сообщало ИА Регнум, в Новой Зеландии лодку с 11 людьми на борту перевернул кит. Шестерых спасли, пятеро — погибли.