Москва, 14 февраля, 2025, 05:09 — ИА Регнум. Самолёт Gulfstream ВВС США вечером 13 февраля приземлился в московском аэропорту Внуково. Информация об этом появилась на сайте Flightradar24.

Аэропорт Внуково

Согласно данным сервиса, перед посадкой в Москве борт с регистрационным номером 09-0525 вылетел из американского штата Мэриленд.

Известно, что самолёт покинул Внуково и взял курс в западном направлении через некоторое время.

Предположительно, в воздушном судне мог находиться помилованный президентом США Дональдом Трампом россиянин Александр Винник.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля самолёт с осуждённым в США Александром Винником прибыл в Москву. Освобождение россиянина провели после передачи Вашингтону гражданина США Марка Фогеля.

Винник в разговоре с журналистами заявил, что находится дома и не верит в произошедшее. Он поблагодарил всех причастных за своё освобождение. По его словам, увидеться с детьми ему пока не удалось, они за городом и спят. Россиянин добавил, что его доставили на родину американским спецбортом через Польшу.

Александра Винника задержали в 2017 году во время семейного отдыха в Греции и затем экстрадировали в США. Власти обвинили мужчину в отмывании денег от 4 млрд до 9 млрд долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. В августе 2022 года он был экстрадирован в США. По американским законам россиянину грозило суммарно до 200 лет тюрьмы.