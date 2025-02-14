Вашингтон, 14 февраля, 2025, 05:05 — ИА Регнум. После урегулирования конфликта США намерены получить долю в экономике Украины, чтобы приносить прибыль своим гражданам. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Добыча полезных ископаемых

Чиновник пояснил, что в Киев он приехал за отчётом властей о выделенной американской помощи, а также донести мысль, что Америка будет партнёром Украины и планирует приносить прибыль своим согражданам.

«Американцы намерены участвовать в послевоенной экономике Украины», — добавил Бессент в интервью телеканалу.

Министр уточнил, что партнёрство США может распространяться на госпредприятия, а также на такие сферы, как стратегические минералы, энергетика.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский не подписал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, переданный ему министром финансов США 13 февраля.

Президент США Дональд Трамп отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины средств. Он отметил, что США вложили в киевский режим намного больше денег, чем европейские страны, и теперь, поддерживая Украину, хотят получить обязательства.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на уже оказанную финансовую помощь киевскому режиму.

Зеленский 7 февраля подтвердил, что Украина готова заключить сделку с действующей администрацией президента США по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование американцам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля назвал эту инициативу с доступом к редкоземельным металлам предложением о покупке американской помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.