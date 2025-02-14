Вашингтон, 14 февраля, 2025, 04:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты безотлагательно введут пошлины в 100%, если страны БРИКС всё-таки решат сделать собственную валюту, в обход американского доллара. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Kremlin.ru Встреча глав БРИКС

«Если какая-либо торговля будет проводиться в этом случае, то это будет как минимум 100-процентная пошлина», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Американский лидер также пояснил, что уже говорил странам БРИКС, о том, что если они «хотят играть в доллары», то он введёт серьёзные пошлины. После чего его якобы умоляли не делать этого.

«БРИКС в общем-то умер», — заключил Дональд Трамп.

По его мнению, БРИКС создавался с «мутной и нехорошей» целью.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2025 года девять стран-партнёров присоединились к БРИКС. Это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Приглашения войти в категорию партнёров были направлены ещё четырём странам.

Подводя итоги прошедшего в октябре 2024 года саммита БРИКС в Казани, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одним из наиболее важных решений мероприятия стало введение статуса партнёров объединения. По его словам, сейчас наблюдается стремительный рост авторитета организации, с которой желают работать всё больше стран.

Ранее Трамп уже заявлял, что странам БРИКС грозят пошлины в размере 100% при попытке создать альтернативу американскому доллару в мировой торговле. Он назвал страны — участницы организации враждебными и подчеркнул, что ни у одного из государств БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле.