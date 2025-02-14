Преступления ВСУ в Курской области нужно признать геноцидом — Рогов
Рогов: зверства ВСУ над жителями Курской области должны быть признаны геноцидом
Мелитополь, 14 февраля, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Зверства украинских военных против мирных граждан в Курской области необходимо признать геноцидом. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Преступления в Коренево, Русском Поречном, Николаево-Дарьино наглядно показывают, что боевики ВСУ массово убивали людей по национальному признаку — как русских. Это ничем не оправданные целенаправленные зверские убийства», — приводит «РИА Новости» слова Рогова.
Истинный масштаб трагедии ещё предстоит установить, продолжил он, добавив, что вся собранная информация будет переводиться на другие языки и распространяться по всему миру. Все должны узнать истинное обличье киевского режима, заключил Рогов.
Как сообщало ИА Регнум, 17 января российские военные освободили населённый пункт Русское Поречное в Курской области. Здесь обнаружили тела убитых ВСУ мирных жителей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в освобождённом селе нашли обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией. Она подчеркнула, что все причастные к расстрелу мирных граждан будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности.
В Минобороны 12 февраля заявили, что после освобождения от украинских военных села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что ВСУ держали в заложниках жителей и убили почти всех мужчин. Более шести месяцев сельчане находились в заложниках у украинских сил, которые прикрывались ими как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, подтвердили в разговоре с десантниками мирные жители.
Западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание зверств боевиков киевского режима, прокомментировал прессе-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские дипломаты продолжают доносить информацию о преступлениях ВСУ до зарубежных коллег и на площадках международных организаций.