Мелитополь, 14 февраля, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Зверства украинских военных против мирных граждан в Курской области необходимо признать геноцидом. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

«Преступления в Коренево, Русском Поречном, Николаево-Дарьино наглядно показывают, что боевики ВСУ массово убивали людей по национальному признаку — как русских. Это ничем не оправданные целенаправленные зверские убийства», — приводит «РИА Новости» слова Рогова.

Истинный масштаб трагедии ещё предстоит установить, продолжил он, добавив, что вся собранная информация будет переводиться на другие языки и распространяться по всему миру. Все должны узнать истинное обличье киевского режима, заключил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января российские военные освободили населённый пункт Русское Поречное в Курской области. Здесь обнаружили тела убитых ВСУ мирных жителей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в освобождённом селе нашли обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией. Она подчеркнула, что все причастные к расстрелу мирных граждан будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

В Минобороны 12 февраля заявили, что после освобождения от украинских военных села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что ВСУ держали в заложниках жителей и убили почти всех мужчин. Более шести месяцев сельчане находились в заложниках у украинских сил, которые прикрывались ими как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, подтвердили в разговоре с десантниками мирные жители.

Западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание зверств боевиков киевского режима, прокомментировал прессе-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские дипломаты продолжают доносить информацию о преступлениях ВСУ до зарубежных коллег и на площадках международных организаций.