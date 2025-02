Мехико, 14 февраля, 2025, 04:10 — ИА Регнум. Мексиканские фермеры встревожены загадочным происшествием — неизвестный хищник нападает на овец и коз. Жители считают, что губит скот мифическое существо, известное как «чупакабра». Об этом сообщило издание Need To Know (NTK).

Нападения на животных произошли дважды с небольшим перерывом — 6 и 10 февраля в Сарагосе штата Коауила. Фермер, обнаруживший убитых животных, рассказал, что на шкурах 12 коз были странные раны, которые не похожи на следы зубов и когтей обычных для Мексики хищников. При этом несколько животных в загоне остались живы.

Затем, 10 февраля, ещё 12 овец были убиты на соседней ферме. Их хозяин сообщил, что утром выжившие «овцы были в шоковом состоянии, а собаки будто оцепенели».

По результатам расследования полиция пришла к выводу, что овцы и козы стали жертвами диких койотов или одичавших собак. Однако фермеры настаивают на том, что на животных напала мифическая «чупакабра» — существо из легенд, которое высасывает кровь своих жертв.

Как сообщало ИА Регнум, подобный случай был на Украине несколько лет назад. Жители села Матвеевцы Тернопольской области устроили облаву на неизвестное животное, которое выпило кровь у восьми овец. Люди рассказали о странном случае — в открытом загоне фермер обнаружил восемь мертвых обескровленных овец. Туши остались целыми, но на шеях и ногах животных были обнаружены парные отверстия. Рядом с убитыми овцами были следы, напоминающие волчьи или собачьи.

Из всех возможных версий случившегося наиболее правдоподобной является злая шутка кого-то из недругов фермера. Аналогичный случай произошел и в Аргентине. Жертвами неизвестного кровопийцы стало стадо коров.