Берлин, 14 февраля, 2025, 04:07 — ИА Регнум. Администрация США своими действиями по урегулированию конфликта на Украине ставит под угрозу безопасность не только Германии, но и всего мира. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Олаф Косинский Олаф Шольц

«Мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента», — отметил он в своём видеообращении в соцсети X.

Шольц заверил, что случиться этому не позволит.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий политолог Александр Рар не исключил начало серьёзного конфликта между США и Европой из-за требований Брюсселя предоставить представителю ЕС место за столом переговоров по Украине. Эксперт уточнил, что Дональд Трамп не планирует приглашать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен или её заместителя Каю Каллас на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению политолога, претензии Европы могут ещё больше разозлить американскую администрацию. На Мюнхенской конференции по безопасности из-за этого представители Германии могут подвергнуться «показательной порке», считает Рар. По его словам, в настоящее время Берлин, Лондон и Париж испытывают давление как со стороны России, так и со стороны США.

Трамп разговором с Путиным о мирном урегулировании конфликта на Украине разрушил альянс западных стран в отношении Украины, написала 13 февраля французская газета Le Monde. Отмечалось, что глава Белого дома объявил открытыми мирные переговоры по Украине, причём сделал это без консультаций с европейскими лидерами.

Европейских чиновников ошеломил разговор Путина и Трампа, тем более что США не предупредили своих союзников в Европе о нём. Один из собеседников агентства Bloomberg заявил, что глава Белого дома поступил предательски.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Европа утратила «центральную роль» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Теперь, по его словам, европейским странам остается лишь «стоять в углу и наблюдать» за происходящим.