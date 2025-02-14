Вашингтон, 14 февраля, 2025, 03:44 — ИА Регнум. Желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине. Такое мнение озвучил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме 13 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум Колонка о разнице между притязаниями Трампа на Гренландию

По словам Трампа, Россия давно заявляла, что Украина не может стать членом НАТО. Об этом также не раз говорили и бывший президент США Джо Байден, и нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Я думаю, что это стало одной из причин начала войны», — заключил Трамп, подчеркнув, что Киев знал о том, что перспектива вступления в альянс была неприемлема для России задолго до начала СВО.

Глава Белого дома отметил, что будущее планируемых переговоров по урегулированию украинского конфликта остаётся неопределённым.

«Посмотрим, как они будут развиваться. Возможно, Россия пойдёт на уступки, а возможно, и нет — всё будет зависеть от развития событий», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, страны ЕС потребовали своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта после телефонного разговора президентов Путина и Трампа. Совместное заявление об этом сделали министерства иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 февраля заявил, что ЕС не заслужил место за столом переговоров по Украине. По его мнению, допуск к диалогу можно было получить благодаря умелому руководству и дипломатии, но Брюссель не смог продемонстрировать ни того, ни другого.

Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

Кроме того, глава государства указал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.

Ранее президент России утверждал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, подчёркивал Путин. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, считает глава государства.