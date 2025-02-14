Вашингтон, 14 февраля, 2025, 03:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта с учётом заинтересованности Москвы и Киева в мире. Об этом он объявил 13 февраля на пресс-конференции в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я считаю, что мы сможем заключить соглашение… У меня сложилось впечатление, что (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский хочет заключить сделку, и я также чувствую, что президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин хочет заключить сделку… Что касается переговоров: может, они многое уступят, может, нет», — пояснил Трамп.

Он добавил, что желает прекращения кровопролития. Украина, по словам Трампа, теряла многое при предыдущих американских президентах. В частности, при Бараке Обаме был потерян Крым, при Джо Байдене казалось, будто украинцы потеряют всё.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 13 февраля анонсировал предстоящую встречу представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сначала стороны обсудят ситуацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем в Саудовской Аравии, утверждал он. Президент США добавил, что по итогам встреч будет ясно, удастся ли закончить этот конфликт.

Советник Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что Украина не планирует переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности. Только согласованная с США и Европой общая позиция должна появиться на столе переговоров, подчеркнул он.

Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. К тому же из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал Путин. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, считает глава государства.