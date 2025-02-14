Москва, 14 февраля, 2025, 03:06 — ИА Регнум. Министерство обороны поблагодарило президента РФ Владимира Путина за его тёплые, важные слова о российских солдатах. Он их назвал «моими ребятами».

Минобороны Владимир Путин

«Спасибо, очень важные слова!» — написали в Telegram-канале военного ведомства под постом с цитатой Путина.

Минобороны под портретом Владимира Путина опубликовало его цитату.

«Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — обратился Путин.

Речь идёт о разговоре президента с губернатором Брянской области Александром Богомазом, который докладывал о помощи бойцам СВО на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин поручил главе Дагестана Сергею Меликову лично заниматься вопросами помощи Героям и участникам специальной военной операции.

В сентябре Путин на встрече с главами российских регионов назвал поддержку участников СВО и их семей не только служебным, но и нравственным долгом. Президент отметил важность этого вопроса и призвал чиновников быть открытыми для честного диалога с людьми.

В октябре президент потребовал от властей относиться к детям участников спецоперации как к своим собственным. Он призвал уделять им особое внимание.

В середине декабря российский лидер указал на важность поддержки семей погибших участников СВО. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо помогать бойцам, получившим тяжёлые травмы.

16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.