Вашингтон, 14 февраля, 2025, 03:02 — ИА Регнум. США с 2025 года намерены увеличить продажи военной техники в Индию, в том числе добиться поставок истребителей F-35. Об этом 13 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Acc.af.mil Истребитель F-35

«С этого года мы увеличиваем военные продажи Индии на многие миллиарды долларов», — объявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Также Вашингтон приложит усилия к обеспечению Индии истребителями F-35, заключил глава Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля открыли международную авиакосмическую выставку Aero India 2025. Экспортный вариант российского самолёта Су-57 прибыл в индийский Бангалор и выполнил демонстрационные полёты. США при этом отказались от полётных программ истребителей F-35A и F-16, узнав о демонстрации российского самолёта.

В декабре 2024 года Центр анализа мировой торговли оружием заявил, что Су-57Э будет идеальным решением для индийских ВВС, если Нью-Дели его приобретёт. Издание отметило, что у Индии на вооружении находятся советские боевые самолёты предыдущих поколений и замена их на российские новейшие истребители будет логичным шагом.

Российский Су-57, прошедший проверку на прочность в зоне СВО, превосходит все остальные самолёты пятого поколения по испытанности в боевых условиях. Истребитель способен выполнять множество тактических задач на поле боя, начиная с ликвидации целей в воздухе, заканчивая подавлением систем противовоздушной обороны, написал американский журнал Military Watch Magazine.