Рим, 14 февраля, 2025, 02:43 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов победил 13 февраля в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в итальянском Сейзер Альм в Южном Тироле.

Цитаата из видео на YouTubeсс Александр Большунов

Россиянин Большунов в нелёгкой борьбе выиграл знаменитую Гонку полной луны. Особенностью гонки является ночной старт, лыжники преодолевают 30-километровую дистанцию классическим стилем с фонарями, а сама лыжня освещается факелами и в случае ясной погоды — светом полной луны.

Сильным конкурентом у Александра Большунова был итальянец Лоренцо Бузин. Лишь в самом конце Большунову удалось оторваться от соперника и прийти на финиш на 14,4 секунды раньше.

Российский спортсмен впервые за несколько лет участвовал в европейском тренировочном турнире.

Как сообщало ИА Регнум, европейские спортсмены, участвующие в лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic, не стали бойкотировать соревнование из-за участия в нём Александра Большунова. Об этом 12 февраля сообщили организаторы гонки.

Организаторы гонки объяснили участие россиянина своей аполитичностью. Они придерживаются позиции, что спорт должен оставаться вне политики. Спорт должен быть средой справедливости, уважения и взаимопонимания во всех странах, добавили в оргкомитете.

Российские лыжники с марта 2022 года не могут выступать на международных соревнованиях из-за решения FIS, обусловленного ситуацией на Украине. Однако гонка в Италии не входит в число мероприятий Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).