Киев, 14 февраля, 2025, 02:27 — ИА Регнум. На Украине ночью 14 февраля взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве воздушную тревогу объявили с 01:16 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 февраля серия взрывов прогремела в Киеве и его пригородах. Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что ночь стала рекордной по количеству прилётов «Искандеров».

Пресс-служба Минобороны РФ утром 12 февраля сообщила, что ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара были достигнуты, все спланированные объекты поражены, отмечалось в сообщении.