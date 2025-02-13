Украина не готова встречаться с представителями России в Мюнхене
Советник Зеленского: Украина не будет встречаться с представителями РФ в Мюнхене
Киев, 14 февраля, 2025, 02:39 — ИА Регнум. Украина не планирует переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил советник главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин.
«Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьёзного разговора ради настоящего и продолжительного мира», — привёл его слова украинский телеканал «Общественное».
Литвин добавил, что только согласованная общая позиция должна появиться на столе переговоров с Россией.
Как сообщало ИА Регнум, Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт с 14 по 16 февраля. Участники форума обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции, как ожидается, примут участие вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также Владимир Зеленский.
Некоторые государства ― члены ЕС потребовали своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Совместное заявление об этом сделали министерства иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 февраля заявил, что ЕС не заслужил место за столом переговоров по Украине. По его мнению, допуск к диалогу можно было получить благодаря умелому руководству и дипломатии, но Брюссель не смог продемонстрировать ни того, ни другого.
Дональд Трамп 13 февраля объявил о предстоящей встрече представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сначала стороны обсудят ситуацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем в Саудовской Аравии, утверждал он. Президент США добавил, что по итогам встреч будет ясно, удастся ли закончить этот конфликт.
Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.
Ранее президент России утверждал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, подчёркивал Путин. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, считает глава государства.