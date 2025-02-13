Киев, 14 февраля, 2025, 02:39 — ИА Регнум. Украина не планирует переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил советник главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьёзного разговора ради настоящего и продолжительного мира», — привёл его слова украинский телеканал «Общественное».

Литвин добавил, что только согласованная общая позиция должна появиться на столе переговоров с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт с 14 по 16 февраля. Участники форума обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции, как ожидается, примут участие вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также Владимир Зеленский.

Некоторые государства ― члены ЕС потребовали своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Совместное заявление об этом сделали министерства иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 февраля заявил, что ЕС не заслужил место за столом переговоров по Украине. По его мнению, допуск к диалогу можно было получить благодаря умелому руководству и дипломатии, но Брюссель не смог продемонстрировать ни того, ни другого.

Дональд Трамп 13 февраля объявил о предстоящей встрече представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сначала стороны обсудят ситуацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем в Саудовской Аравии, утверждал он. Президент США добавил, что по итогам встреч будет ясно, удастся ли закончить этот конфликт.

Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

Ранее президент России утверждал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, подчёркивал Путин. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, считает глава государства.