Берлин, 14 февраля, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал депутатов ввести в стране чрезвычайное положение учитывая последние заявления президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом он заявил в своём видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Шольц подчеркнул, что переговоры между президентами США и России не стали сюрпризом, но требуют чёткого, оперативного и решительного ответа со стороны Европы.

«Всё, что касается Украины, должно решаться с участием украинцев, а всё, что касается Европы, — с участием европейцев», — заявил немецкий политик.

Канцлер также призвал сделать «больше для обеспечения безопасности Европы и мира».

В частности, он предложил провести реформу, которая освободит от налогов инвестиции в безопасность и оборону Германии. Также Шольц призвал бундестаг принять резолюцию, признающую конфликт на Украине чрезвычайной ситуацией.

«Мы должны взглянуть правде в глаза: что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира? Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. И я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время», — подчеркнул Олаф Шольц.

Ранее канцлер заявлял, что в рамках обеспечения безопасности Украины в первую очередь следует договориться об оказании помощи её армии, так как Киев не сможет финансировать армию в масштабах, необходимых для самообороны.

Как сообщало ИА Регнум, сторонам удалось существенно продвинуться к разрешению украинского кризиса, заявил 13 февраля американский президент Дональд Трамп.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что Трамп намерен возложить вопрос гарантий безопасности Украины на Европу.

Правительство Германии во главе с Олафом Шольцем не должно дожидаться шагов Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, а самостоятельно помогать завершению конфликта, призвала 9 февраля лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт» депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью T-online.

Президент России Владимир Путин отмечал, что одним из условий для начала переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вхождения в НАТО. Глава государства добавил, что Киеву для начала диалога также нужно будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.