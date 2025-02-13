Вашингтон, 14 февраля, 2025, 02:07 — ИА Регнум. Представители России, США и Украины проведут встречи по урегулированию украинского конфликта. Сначала стороны обсудят ситуацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем в Саудовской Аравии. Об этом 13 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры США ВСУ Украина

«Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом (России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, а с высшими должностными лицами. Украина также будет в этом участвовать», — объявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

Он добавил, что по итогам встреч будет ясно, удастся ли закончить этот конфликт.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт с 14 по 16 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Дональд Трамп отметил, что сторонам удалось существенно продвинуться к разрешению украинского кризиса. Кроме того, он заявил о доверии президенту РФ Владимиру Путину в украинском вопросе. Меры могли быть приняты уже давно, подчеркнул Трамп.

Перешедшие к России украинские территории зафиксируют в специальном соглашении, анонсировал 13 февраля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Пункт о территориях должен быть частью переговоров, поскольку для России и Украины необходимо заключить долгосрочное и устойчивое соглашение по безопасности, добавил он.

В этот же день министр обороны США Пит Хегсет заявил, что для начала переговоров по Украине не требуются уступки со стороны России. По его словам, ни Москва, ни Киев не получат «всего, что они хотят» по итогам договорённостей. Хегсет отметил, что приоритетом Трампа является скорейшее дипломатическое завершение украинского конфликта и установление прочного и долговременного мира.

Трамп и Путин 12 февраля провели телефонный разговор. По итогам беседы, длившейся около полутора часов, лидеры России и США договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Путин отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.