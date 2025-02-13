Вашингтон, 14 февраля, 2025, 01:41 — ИА Регнум. Сторонам удалось существенно продвинуться к разрешению украинского кризиса. Такое мнение озвучил 13 февраля американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп с Путиным начинают большую игру

«Думаю, мы прошли длинный путь к завершению этой ужасной войны, в которой гибнет так много людей», — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов по Украине после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп заявил о доверии президенту РФ Владимиру Путину в украинском вопросе. Меры могли быть приняты уже давно, заключил Трамп.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля, стороны говорили около полутора часов. Обсуждались темы Украины и двусторонних отношений, Ближнего Востока, обмена российских и американских граждан. Лидеры договорились о сотрудничестве, которое предполагает в том числе будущие визиты в Россию и США.

Трамп заявил, что Путин согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Он также отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия главы киевского режима. Американский президент предположил, что высокопоставленные представители России, Украины и США проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля.

Владимир Путин не раз подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он уточнял, что должны быть учтены законные интересы российской стороны. Москва рассчитывает на построение диалога с Вашингтоном на равноправной и взаимоуважительной основе, отмечал Путин.