Москва, 14 февраля, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Освобождённый в США россиянин Александр Винник сообщил, что уже находится дома с семьёй. Кроме того, он поблагодарил за своё освобождение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также всех причастных.

ТАСС/Юрий Малинов Александр Винник

«Я уже дома, с семьёй. Я ещё не верю в это. Хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. (Сергею. — Прим. ред.) Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям. Адвокатам. Всем родным и близким. Всем, всем. И особенно моей семье. Что я хочу сказать? И можно ещё Трампа поблагодарить. Ну, в общем, без него, наверное, как-то трудно было бы», — прокомментировал Винник своё освобождение в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что пока не виделся с детьми, так как они за городом и спят. По словам россиянина, его доставили на родину американским спецбортом через Польшу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США освободят 45-летнего россиянина Александра Винника и передадут в Россию. Взамен Вашингтон получил ранее освобождённого Москвой американца Марка Фогеля, осуждённого в России на 14 лет по статье о контрабанде наркотиков.

В 2017 году Александра Винника задержали во время семейного отдыха в Греции и затем экстрадировали в США. Власти обвинили мужчину в отмывании денег от 4 млрд до 9 млрд долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. В августе 2022 года он был экстрадирован в США. По американским законам Виннику грозило суммарно до 200 лет тюрьмы.