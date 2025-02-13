Белгород, 14 февраля, 2025, 01:21 — ИА Регнум. В Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеских беспилотников в Старооскольском округе. Об этом в Telegram-канале 14 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что сработавшая система ПВО сбила несколько украинских БПЛА. На местах работают представители оперативных служб.

Информации о пострадавших и повреждениях не поступало, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО РФ вечером 13 февраля уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и акваторией Чёрного моря.

В течение ночи 13 февраля российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата противника, в том числе 37 — над территорией Брянской области, по 12 — в Курской и Липецкой областях.