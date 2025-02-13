Силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА в Белгородской области
Гладков: над Старооскольским округом силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА
Белгород, 14 февраля, 2025, 01:21 — ИА Регнум. В Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеских беспилотников в Старооскольском округе. Об этом в Telegram-канале 14 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что сработавшая система ПВО сбила несколько украинских БПЛА. На местах работают представители оперативных служб.
Информации о пострадавших и повреждениях не поступало, добавил Гладков.
Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО РФ вечером 13 февраля уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и акваторией Чёрного моря.
В течение ночи 13 февраля российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата противника, в том числе 37 — над территорией Брянской области, по 12 — в Курской и Липецкой областях.