Москва, 14 февраля, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут законопроект о выплатах к юбилеям супружеских пар, состоящих в официальном браке не менее 30 лет. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на инициаторов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак, семья, ЗАГС

Предлагается установить супругам следующие выплаты: 30 тыс. рублей к 30-летию совместной жизни, 40 тыс. рублей к 40-летию и так далее за каждый десяток прожитых вместе лет.

Размеры выплат предполагается индексировать ежегодно, а для проживающих в районах Крайнего Севера — увеличивать на районный коэффициент.

Назначать и предоставлять выплаты будут региональные власти за счёт субвенций из федерального бюджета. Местные власти могут устанавливать дополнительные меры поддержки, в том числе с учётом количества детей в семье, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что подобные выплаты есть в 19 регионах РФ, а также в ряде городов.

Как сообщало ИА Регнум, выплаты за 50 лет брака осуществляют в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Ленинградской, Челябинской, Владимирской, Пензенской областях, а также в Белгороде, Твери, Мурманске, Калуге и ещё ряде городов России.

В Ненецком автономном округе появилась новая мера поддержки для молодых семей оленеводов — так называемый «чумовой капитал». Он будет предоставляться в виде компенсационной выплаты, которую можно потратить на строительство или покупку традиционного жилища — чума.

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 7 из 13% уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих и более детей. Получить выплату, согласно закону, смогут работающие родители, являющиеся гражданами России и постоянно проживающие на территории страны. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте по месту жительства. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.