Вашингтон, 14 февраля, 2025, 01:11 — ИА Регнум. Перешедшие к России украинские территории зафиксируют в специальном соглашении. Об этом 13 февраля заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

ИА Регнум Три сценария для Украины

«Будет определённое соглашение о потенциальной потере территории. Но послушайте, вам не обязательно признавать это», — пояснил он в эфире Fox News.

Пункт о территориях должен быть частью переговоров, поскольку для России и Украины необходимо заключить долгосрочное и устойчивое соглашение по безопасности, добавил Келлог.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января президент Владимир Путин отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчеркнул необходимость учесть законные интересы РФ.

Ранее Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Президент также заявлял, что Москва даже после начала СВО стремилась завершить конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел. Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года, напомнил Путин.

Также президент РФ утверждал, что из-за своей нелегитимности глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, подчёркивал Путин. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, считает глава государства.