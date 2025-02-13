Вашингтон, 14 февраля, 2025, 00:56 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп предположил, что высокопоставленные представители России, Украины и США проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Реакция на переговоры Путина и Трампа европейцы сидят на измене

При этом президент США признал, что не знает кто будет представлять государства на конференции.

«Будет встреча в Мюнхене, Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. … Будут высокопоставленные лица из России, Украины и США», — заявил Трамп 13 февраля журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

По словам Дональда Трампа в Мюнхене участники начнут обсуждать условия переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген сказал, что участники обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции, как ожидается, примут участие вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

Украинские военные ошеломлены известием, что начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине между президентами США и России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начались без участия Киева, написала The Times со ссылкой на источники в ВСУ.

Ранее президент РФ утверждал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, подчёркивал Путин. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, считает глава государства.

Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. По словам российского лидера, должны быть учтены законные интересы РФ. Москва рассчитывает на построение диалога с Вашингтоном на равноправной и взаимоуважительной основе, отмечал российский лидер.