Вашингтон, 14 февраля, 2025, 00:46 — ИА Регнум. После угроз о намерении ввести пошлины БРИКС умер. Об этом 13 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Я сказал им [странам БРИКС]: если они хотят играть в игры с долларом, то я введу стопроцентные тарифы против них всех, и тогда они сказали, что мы умоляем вас этого не делать. БРИКС в общем-то умер», — сказал глава Белого дома на пресс-конференции.

БРИКС создавался с «мутной и нехорошей» целью, добавил Трамп, подчеркивая, что продолжит вводить пошлины против «тех, кто плохо себя ведёт».

По его словам, в США не беспокоятся на тему того, что с введением пошлин в отношении БРИКС вероятность торговли других стран с Китаем возрастёт.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января Трамп заявил, что странам БРИКС грозят пошлины в размере 100% при попытке создать альтернативу американскому доллару в мировой торговле. Он назвал страны — участницы организации враждебными и подчеркнул, что ни у одного из государств БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 января в ответ на слова Трампа уточнил, что это не первый раз, когда глава Белого дома делает подобные заявления. Он призвал экспертов объяснить республиканцу, в чём заключается повестка БРИКС. Представитель Кремля добавил, что участники союза не обсуждали создание единой валюты, в рамках партнёрства страны говорят лишь о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны.

6 января министерство иностранных дел Бразилии, к которой с начала 2025 года перешло председательство в БРИКС, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного члена. Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в рамках процесса расширения состава полноправных членов. В связи с проведением президентских выборов в 2024 году Индонезия официально сообщила о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС только после формирования нового правительства.

С 1 января 2025 года девять стран-партнёров присоединились к БРИКС. Это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Приглашения войти в категорию партнёров были направлены ещё четырём странам.

Подводя итоги прошедшего в октябре 2024 года саммита БРИКС в Казани, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одним из наиболее важных решений мероприятия стало введение статуса партнёров объединения. По его словам, сейчас наблюдается стремительный рост авторитета организации, с которой желают работать всё больше стран.