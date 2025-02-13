Вашингтон, 14 февраля, 2025, 00:27 — ИА Регнум. Правильным решением было позвонить сначала президенту России Владимиру Путину, а не главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом 13 февраля заявил американский лидер Дональд Трамп.

Live-news-today.com Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина

«Так правильнее. Надо было понять, хочет ли Россия заключить сделку. Я знал, что Зеленский хочет», — объяснил журналистам свой выбор президент США.

Полуторачасовой разговор Трампа и Путина состоялся 12 февраля. Чуть позже глава Белого дома созвонился с Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп заявил о доверии Владимиру Путину в украинском вопросе. Меры могли быть приняты уже давно, считает президент США. Трамп подчеркнул, что верит Путину в желании мира. Лидеры по телефону обсудили темы Украины и двусторонних отношений, Ближнего Востока, обмена российских и американских граждан, договорились о сотрудничестве, которое предполагает в том числе будущие визиты в Россию и США.

Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, а позднее отметил, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. По словам президента США, вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. По словам российского лидера, должны быть учтены законные интересы РФ. Москва рассчитывает на построение диалога с Вашингтоном на равноправной и взаимоуважительной основе, отмечал Путин.

Ранее президент России утверждал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, подчёркивал Путин. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, считает глава государства.