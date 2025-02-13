Москва, 14 февраля, 2025, 00:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «периоде охлаждения» для кредитов и займов, которым заёмщик освобождается от обязательств при невыполнении антифрод-процедур. Закон опубликован на портале правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум Кредит

Таким образом, кредитные и микрофинансовые организации обязаны выдавать кредиты и займы с отсрочкой на четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и на 48 часов для сумм свыше 200 тыс. рублей. Суммы более 50 тыс. на новую токенизированную карту будут зачисляться через 48 часов.

Из «периода охлаждения» исключили автокредиты, ипотеку, кредиты с созаёмщиками, займы для рефинансирования и кредиты на покупку товаров и услуг у юрлиц и ИП, оформленные не через интернет.

Центробанк будет оценивать действия кредиторов по борьбе с мошенничеством по собственным критериям и сможет менять «период охлаждения». Если кредит выдан с нарушением антифрод-процедур и возбуждено уголовное дело о хищении средств, заёмщика освобождают от обязательств, кредитор не сможет требовать выплаты, начислять проценты и передавать долг коллекторам.

Банки смогут отказывать в выдаче платежных карт людям с информацией о мошеннических переводах, приостанавливать операции по картам или ограничивать суммы до 100 тыс. рублей в месяц.

Также расширен перечень информации по токенизированным картам, включая информацию о номере карты и количестве дней с её цифрового преобразования. Это поможет лучше идентифицировать пользователей и определять «период охлаждения».

Кроме того, закон упрощает обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй, требуя представления ИНН при обращении в банк или «микрозайм».

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о противодействии финансовому мошенничеству в ближайшее время внесут в Госдуму, заявил 12 февраля полпред правительства РФ в Совфеде Вадим Живулин.

Почти 1,5 млрд рублей было взыскано в 2024 году прокурорами в России с владельцев банковских карт, на которые первично переводились средства, похищенные мошенниками. За год число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тысяч.

Ранее в Госдуме заявили, что самыми распространёнными способами мошенничества в 2024 году стали те, при которых злоумышленники звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши.

8 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. Также глава государства поручил правительству подготовить пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям.